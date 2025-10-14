Размер военного бюджета России в следующем году снизится на 6%.

Об этом сообщают агентство Reuters и ряд российских СМИ.

По их данным, расходы федерального бюджета на проект "Национальная оборона" в 2026 году планируются в сумме 12,605 триллиона рублей (около 137 млрд долларов по средневзвешенному курсу за текущий год).

В 2025 году эти расходы составляли 13,5 трлн рублей (около 147 млрд долларов).

При этом в следующем году должны несколько вырасти расходы по статье "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (по ней финансируются полиция, Росгвардия и спецслужбы). В 2026 году они составят 4,065 триллиона рублей (44,2 млрд долларов), в 2025-м было 3,5 триллиона (38,0 млрд долларов).

Официально данные по расходам на военные нужды в проекте бюджета на 2026 год пока не публиковались. При этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что общий объем военных расходов в 2026 году сохраняется "на сопоставимом с 2025 годом уровне".

Напомним, в России со следующего года хотят поднять налоги.



При этом и в Украине расходы на военные нужды, заложенные в проекте бюджета на следующий год, могут оказаться меньше, чем в нынешнем, если учитывать запланированное (но пока ещё не проголосовано Радой) увеличение оборонных расходов в этом году на 300 млрд гривен.

Подробнее о проблемах с финансированием Украины мы писали в отдельном материале.