В России со следующего года могут ощутимо повысить налоги.

Повышение запланировано в законопроекте о бюджете на 2026–2028 годы, который Минфин РФ внес в правительство.

Ведомство предлагает повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Исключение в проекте сделано для социально значимых товаров вроде продуктов питания и лекарств: по ним ставка НДС сохранится на текущем льготном уровне в 10%. Повышение обеспечит "значительные дополнительные поступления, которые будут направлены на вопросы обороны и безопасности", говорится в предложении, которое поступило в правительство.

Издание "Коммерсант" оценивает сумму дополнительных сборов от такого повышения в 1,3 трлн рублей (13,7 миллиардов долларов).

Также большее количество предпринимателей хотят перевести на уплату НДС. Для этого с 60 млн до 10 млн рублей снизят порог доходов, по достижении которого бизнес должен платить НДС.

Вырастут и тарифы по страховым взносам в соцфонды.

Кроме того, планируется введение налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а также введение для них налога на прибыль организаций в размере 25%.

Напомним, в Украине тоже идут дискуссии относительно поиска источников наполнения бюджета как на этот, так и на следующий год, поскольку существует нехватка внешней помощи на уровне 18 млрд долларов.

Подробнее эту тему мы разбирали в отдельном материале.