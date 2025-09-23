Украине может не хватить денег на содержание армии в этом году.

Об этом написала в Фейсбуке народный депутат от партии "Слуга народа", глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

"Существует вероятность внесения новых изменений в бюджет-2025 осенью для увеличения расходов на сектор нацбезопасности и обороны", - написала нардеп.

При этом, по словам Пидласой, чтобы найти средства на покрытие дополнительных военных расходов, нужно сначала достичь договорённостей с ЕС об использовании для нужд обороны средств по программе ERA loans - денег, выделяемых Украиной за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.

То есть военную дыру в бюджете хотят закрыть деньгами, которые раньше предназначались для поддержания финансовой стабильности и других гражданских нужд, на что ещё нужно будет получить согласие участников этой программы.

Также остается дыра в бюджете на следующий год из-за неопределенности с западной помощью.

"Непокрытая потребность во внешней помощи — то есть деньги, которые ещё нужно найти, — касается только 2026 года и составляет $18,1 млрд", - отметила Пидласа.

Вчера министр финансов сообщил, что в 2025 году было привлечено более 30,6 миллиардов долларов внешнего финансирования, тогда как потребность Украины на текущий год составляет 39,3 миллиардов долларов.

О дыре в бюджете на военные расходы активно говорят с лета. В июле Рада приняла законопроект о ее устранении.