Вчера Кабинет министров утвердил правки в бюджет текущего года для покрытия нехватки 317 миллиардов гривен на нужды армии. Эти правки еще должна будет утвердить Верховная Рада.

Соответствующий проект опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.

Правки предполагают сокращение расходов общего фонда госбюджета и предоставление кредитов из общего фонда госбюджета по бюджетным программам главных распорядителей средств госбюджета и увеличение расходов общего фонда госбюджета.

Вскоре премьер-министр Юлия Свириденко и глава комитета по вопросам бюджета Рады Росколана Пидласа раскрыли подробности, на что потратят дополнительные средства.

Всего планируется увеличить бюджет на 324,7 миллиарда гривен, львиную долю из них направят на зарплаты военным - 202 миллиарда гривен.

Еще 100 миллиардов гривен пойдут на закупку вооружений, прежде всего БпЛА. 4,3 миллиарда гривен на закупку дронов получит Государственная служба специальной связи и защиты информации.

8 миллиардов гривен потратят на другие военные расходы: военные перевозки, горючее, эксплуатационные расходы.

1,3 миллиарда гривен дополнительно получит СБУ; 8,1 миллиарда гривен - Нацгвардия; почти миллиард - служба спецтранспорта; 83 миллиона гривен - Госпогранслужба; 28,8 миллиона гривен - ГУР; 8 миллионов гривен - Служба внешней разведки.

Обеспечить это увеличение преимущественно (на 294 миллиарда) хотят за счет средств программы Евросоюза Era loans, хотя тот еще не дал своего согласия.

Еще 10 миллиардов гривен Киев хочет получить, сократив невоенные расходы, в том числе 6,45 миллиарда - это ожидаемая экономия от обслуживания государственного долга и 3 миллиарда – экономия на гарантийных обязательствах государства, которые в этом году не нужно выплачивать.

20 миллиардов гривен ожидают от увеличения поступлений после уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора вследствие увеличенных зарплат военным.

Ранее Свириденко и Пидласа уже заявляли, что увеличить военные расходы бюджета Украины власти хотят за счет Европейского Союза.

Между тем проект бюджета на следующий год рассчитан исходя из ожидания, что война продлится весь 2026-й.