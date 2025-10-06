Увеличить военные расходы бюджета Украины на 300 млрд гривен в правительстве хотят за счет 6 млрд евро от Европейского Союза. При этом по ним Евросоюз еще не принял решения.

Это следует из заявлений премьер-министра Юлии Свириденко и главы бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласы.

По словам Свириденко, основным источником финансирования увеличения запланированного расходов госбюджета на этот год станут 6 млрд евро (294,3 млрд грн) от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine.

В то же время Пидласа на днях рассказала, что с просьбой об этих 6 млрд евро в Еврокомиссию обратились правительство, парламент и президент. И пока переговоры еще продолжаются (то есть, решение ещё не принято).

"Шесть миллиардов евро мы бы хотели сейчас использовать для того, чтобы обеспечить потребности национальной безопасности и обороны... Мы здесь очень оптимистично настроены, переговоры идут хорошо, и мы ожидаем уже в ближайшие дни положительное решение Европейской комиссии", – заявила она.

Отметим, что ЕС пока не озвучивал публично решение о согласии направить 6 млрд евро для Украины на военные цели.

Ранее мы писали, что в Раде сначала заявили, а потом опровергли, что в казне не хватит денег на зарплаты военным уже с ноября.

Где Украина возьмёт деньги на военные нужды и как будет перекрывать дыры в бюджете, мы разобрали в отдельном материале.