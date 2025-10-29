Малообеспеченные семьи в Украине получат зимнюю помощь 6,5 тысяч гривен.

Об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин в эфире "Новости.Live".

По словам Улютина, средства для реализации программы уже предусмотрены в государственном бюджете. Министерство социальной политики завершает подготовку нормативного акта, который в ближайшее время вынесут на рассмотрение Кабинета министров.

Напомним, как сообщает западная пресса, в Киеве предупредили, что предстоящая зима станет самой тяжелой для Украины.

Ранее мы писали, что уязвимые семьи с детьми из Харьковской и Сумской областей после эвакуации из опасных зон получат выплату.

А недавно премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что учителя, работающие на прифронтовых территориях, теперь будут получать доплату в 4000 гривен ежемесячно.

Война в Украине идет 1344-й день. Мы следим за последними новостями среды, 29 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

