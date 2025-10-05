Учителя, работающие на прифронтовых территориях, теперь будут получать доплату в 4000 гривен ежемесячно.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем телеграм-канале.

С её слов, это решение затронет 25 тысяч учителей работающих в 84 городах и общинах Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Выплаты начнутся уже в этом месяце. В том числе и вместе с зарплатой за сентябрь.

По словам Свириденко, во время войны роль учителя чрезвычайно важна – именно они формируют поколение, которое будет восстанавливать и развивать страну.

"Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна. То, что они остаются с детьми, внедряют новые подходы к обучению несмотря на постоянные тревоги – это пример большой ответственности и любви к своему делу", – отметила Свириденко.

Кроме того, премьер заявила, что бюджет на 2026 год включает в себя повышение зарплат педагогов на 50%.

"Задача правительства – быть рядом и поддерживать. Над этим и работаем", – подчеркнула чиновница.

Ранее в ответе на петицию, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов, Кабинет министров Украины заявил, что не может повысить зарплату учителям, поскольку средства есть только на армию.



В отдельном материале мы писали, что в Сети появилась информация о зарплатах руководителей государственных органов в Украине. Как выяснилось, самые высокие выплаты - в Нацагентстве по предотвращению коррупции, в среднем 366 тыс. грн.





