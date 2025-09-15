В Украине с 1 октября продавцы спиртного и табака, а также работники АЗС должны получать заработную плату не менее 16 тысяч гривен.

Этого требует вступивший в силу закон №4536-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс, который устанавливает минимальную среднемесячную зарплату для указанных категорий работников.

Закон гласит, что с 1 октября их зарплата должна составлять не менее двух размеров минимальной заработной платы, установленной на уровне восьми тысяч гривен. Исключение составляют АЗС и субъекты ведения хозяйства (точки, торгующие сигаретами и алкоголем), расположенные за пределами областных центров и Киева на расстоянии более 50 километров и с торговыми залами площадью до 500 кв. м: для них зарплатная норма ниже – не менее 1,5 размера минимальной заработной платы, то есть 12 000 гривен.

Налоговая служба будет проверять уровень зарплат по официальной отчетности и отбирать лицензию за нарушение закона.

Из-за этих правил эксперты прогнозируют закрытие многих торговых точек с алкоголем и сигаретами, особенно в селах.

