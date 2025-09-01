Украинские чиновники будут получать ещё один вид премий - ежегодные.

Соответствующую норму, а также порядок ежегодного оценивания, по итогам которого эти премии будут выплачиваться, утвердил Кабинет министров Украины.

Ранее были только месячные премии (до 30% должностного оклада) и квартальные (до 90% должностного оклада).

Размер годовой премии будет зависеть от индивидуальных результатов и фонда оплаты труда органа. Она выплачивается не позднее декабря года оценивания.

Ранее мы приводили данные статистики, согласно которой зарплаты чиновников почти втрое выше средней зарплаты по Украине.

Также мы писали, что в Верховной Раде хотят повысить оклад судьям местных судов до 90 тысяч гривен. В настоящее время должностной оклад судьи местного суда составляет 63 060 гривен.

Между тем недавно сообщалось, что зарплату работников медицины в Украине повысят до 35 тысяч гривен.

