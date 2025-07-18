В Верховной Раде зарегистрируют законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен.

Об этом заявил в своем телеграм-канале народный депутат из "Слуги народа" Денис Маслов.

"Вместе с коллегами подал к законопроекту №13467 альтернативную инициативу. Предлагаем повысить базовый должностной оклад судьи местного суда... до 90 220 грн. В ближайшие дни текст появится на сайте Верховной Рады", – написал Маслов.

В настоящее время должностной оклад судьи местного суда составляет 63 060 гривен.

Ранее мы сообщали, что самые высокие пенсии в Украине у судей - их размер доходит до 390 тысяч гривен в месяц. На втором месте прокуроры с пенсиями до 219 тысяч гривен.

Всего в Украине на начало 2024 года были зарегистрированы более 10,5 миллионов пенсионеров. 51% из них получали пенсии меньше 4000 гривен.