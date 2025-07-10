Самые высокие пенсии в Украине у судей - до 390 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

На втором месте прокуроры - до 219 тысяч гривен.

В то же время среди шахтеров, например, максимальная пенсия составляет 29 тысяч гривен. А средняя пенсия по Украине составляет всего 5,8 тысяч гривен.

Гетманцев считает, что такое начисление пенсий несправедливо.

Напомним, недавно мы писали, что сотрудникам Управления государственной охраны Украины, которое занимается охраной руководителей государства, с июня повышена зарплата. В то же время разница в прибавке уже породила недовольство личного состава.

Также мы рассказывали, что зарплаты украинских чиновников, которые в последнее время и так бьют рекорды, вырастут еще больше. Например, доходы некоторых государственных служащих в министерствах могут взлететь едва ли не вдвое.

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