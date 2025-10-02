В Сети появилась информация о том, какие зарплаты получают руководители государственных органов в Украине. Как выяснилось, самые высокие - в Нацагентстве по предовтращению коррупции - в среднем 366 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На втором месте оказались топ-чиновники новосозданного Министерства нацединства, которое не проработало и года как отдельное ведомство и было присоединено к Минсоцполитики - 289 тыс. грн.

На третьем месте Фонд госимущества - 284 тыс. грн.

Следом идут:

Нацагентство во вопросам госслужбы - 255,9 тыс. грн.

Счетная палата - 209,4 тыс. грн.

Антимонопольный комитет Украины - 201,8 тыс. грн.

Минфин - 195,0 тыс. грн.

Аппарат Верховной Рады - 189,7 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в августе 2025 года средняя зарплата по Украине сократилась в сравнении с июлем на 2,2%: с 26 499 грн до 25 911 грн. В Киеве она снизилась на 2,5%: с 40 546 грн до 39 535 грн.

С 1 сентября также стало известно, что украинские чиновники будут получать ещё один вид премий - ежегодные. Соответствующую норму, а также порядок ежегодного оценивания, по итогам которого эти премии будут выплачиваться, утвердил Кабинет министров Украины.