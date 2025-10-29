Предстоящая зима будет для Украины самой тяжёлой.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на украинские источники.

Издание пишет, что россияне систематически бомбят угольные электростанции, газохранилища и подстанции. Только по объектам компании ДТЭК с начала войны нанесено 210 ракетных и дроновых ударов, из них 54 – по одной электростанции. Один из объектов компании "Нафтогаз" поражён шестью ракетами.

Bild отмечает, что 55-60% украинской газовой инфраструктуры уже серьёзно повреждено. Если произойдёт коллапс энергосистемы Украины, стране грозит катастрофа.

"Предстоящая зима будет самой тяжёлой", – заявляют в Киеве, пишет издание.

Ранее о том, что наступающая зима станет самой сложной для Украины за всё время войны с РФ, говорил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также в "Нафтогазе" заявили, что Украина входит в отопительный сезон в сложном положении. Объекты газовой инфраструктуры находятся под постоянными ударами в преддверии зимы.

О том, что происходит с украинской энергетикой и чего ждать зимой, мы подробно писали в отдельном материале.