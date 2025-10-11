Наступающая зима станет самой сложной для Украины за всё время войны с РФ.

Об этом заявил мэр города Харькова Игорь Терехов в интервью СМИ.

По словам Терехова, нынешняя тактика противника направлена на разрушение энергетической генерации по всей Украине.

"Враг целенаправленно бьёт по трансформаторным подстанциям и генерирующему оборудованию. Мы готовимся ко всем вызовам, делаем всё возможное, чтобы пройти отопительный сезон. Да, будет тяжело, но мы справимся", – сказал Терехов.

На днях мэр Харькова уже говорил, что ожидает самую тяжёлую зиму для города из-за продолжающихся российских атак на критическую инфраструктуру.

Как мы сообщали, в этом месяце войска РФ нанесли самый масштабный удар по объектам газодобычи под Полтавой и Харьковом.

Война в Украине продолжается 1326-й день. Последние новости с ключевыми событиями субботы, 11 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ нанесли наиболее масштабный удар по энергосистеме Украины. Впервые за долгое время противник продвинулся к востоку от Мирнограда, в Днепропетровской и Запорожской областях. Главком ВСУ Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск под Добропольем. Путин лично заявил, что результаты переговоров с Трампом по Украине на Аляске остаются в силе.

