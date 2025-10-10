Народный депутат Марьяна Безуглая рекомендует жителям городов Украины, особенно Киева, куда-то переехать на время осени и зимы. Она допускает полный блэкаут.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Киев - стратегическая и символическая цель. Возможно, что его "посадят" полностью. Полностью – это тьма без канализации, водоснабжение среди зимы", - пишет нардеп.

При этом Безуглая отмечает, что полностью защитить энергообъекты невозможно - при желании РФ сможет вынести любой.

Ранее мы писали, что украинцев призвали готовиться к любым сценариям со светом, чтобы не дать Москве улучшить переговорные позиции.

Напомним, сегодня ночью войска РФ нанесли массированный удар по Левобережью и Киеву. Из-за обстрела начались масштабные перебои со светом в столичном регионе, на Днепропетровщине, Полтавщине, Харьковщине, в Запорожской области.

Война в Украине идет 1325-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями пятницы, 10 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг стало известно о продвижении армии РФ на двух участках Днепропетровской области в районе Новоселовки и Сичневого (Январского). Также у россиян продвижение в Запорожской области у Полтавки и на севере Донецкой - у Выемки, что близ Северска. Кроме того, войска РФ продолжили наносить удары по украинской энергетике и железной дороге.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.