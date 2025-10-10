Во Львове в ближайшие недели не будут включать отопление, хотя стало "действительно холодно". Украинцы будут вынуждены немного переждать.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовой во время интервью.

"Что касается отопления – действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно — чтобы зимой тепло было", - написал Садовой.

Очевидно, речь идет об экономии газа, добыча которого в Украине резко упала из-за российских ударов.

Ранее мы писали, что за последние дни войска РФ воздушными ударами по Харьковской и Полтавской областям уничтожили 60% газодобычи Украины.

Напомним, атака на газодобывающую инфраструктуру в ночь на 3 октября стала самой массированной с начала войны. Тогда пострадали Яблоновское отделение переработки газа, шебелинское газовое месторождение, шебелинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов и газовая дожимная компрессорная станция в районе н.п. Глазуновка.

Война в Украине идет 1325-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями пятницы, 10 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг стало известно о продвижении армии РФ на двух участках Днепропетровской области в районе Новоселовки и Сичневого (Январского). Также у россиян продвижение в Запорожской области у Полтавки и на севере Донецкой - у Выемки, что близ Северска. Кроме того, войска РФ продолжили наносить удары по украинской энергетике и железной дороге.

