За последние дни войска РФ воздушными ударами по Харьковской и Полтавской областям уничтожила 60% газодобычи Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Вероятно, из-за уничтожения объектов добычи газа Киев будет вынужден потратить 1,9 миллиарда евро на импорт 4,4 миллиардов кубометров голубого топлива до конца марта. Этот объем составляет около 20% годового потребления газа.

После атак Украина попросила партнеров из Большой семерки срочно предоставить оборудование для ремонта объектов энергетической системы, еще раз попросила дополнительные системы ПВО и финансовую поддержку для оплаты закупок газа.

По данным источников Bloomberg , стоимость аварийного ремонта энергосистемы оценивается примерно в 758 миллионов евро.

"Хотя Украина пережила предыдущие зимы благодаря генераторам и оказанию помощи гражданскому населению во время зимних отключений электроэнергии, растет обеспокоенность тем, что устранить ущерб от недавних нападений до конца зимы не удастся", - говорится в статье.

Напомним, атака на газодобывающую инфраструктуру в ночь на 3 октября стала самой массированной с начала войны. Тогда пострадали Яблоновское отделение переработки газа, шебелинское газовое месторождение, шебелинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов и газовая дожимная компрессорная станция в районе н.п. Глазуновка.

Публикация агентства подтверждает информацию "Страны" о резком падении добычи газа после российских ударов в последнюю неделю.