Последние обстрелы газовых месторождений в Украине вызвали резкое падение объемов добычи газа.

Об этом сообщил "Стране" источник в нефтегазовой отрасли.

"Понятно, что большую часть добывающих мощностей постепенно восстановят, но это все равно дело не одного дня. В итоге на отопительный сезон возникает дополнительная потребность примерно в 2-3 млрд кубометров газа в зависимости от температурного режима и темпов восстановления. Деньги, которые "Нафтогаз" планировал потратить на импорт газа, впритык покрывали лишь прежние оценочные потребности. На новые 2-3 млрд кубометров средств пока нет. А это по нынешним ценам - от 800 млн до 1,2 млрд евро. Причем цена в последние дни начала расти - после того как НАК вышел с заявками на покупку больших объемов. Таким образом "Нафтогазу" сейчас нужно срочно откуда-то взять плюс-минус миллиард евро. И это если цена сильно не вырастет", - рассказал источник.

Напомнним, министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что Украина будет вынуждена нарастить импорт газа примерно на треть из-за российских ударов по объектам собственной газодобычи.

Ранее в Минэнерго сообщили, что россияне за сутки нанесли более 26 ударов по энергообъектам Украины.