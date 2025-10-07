Для отопительного сезона Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа.

Об этом заявил эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

По словам эксперта, сейчас в украинские газохранилища закачано газа 12 млрд кубометров; если позволит погода, будет закачано до 13 млрд.

"На сегодняшний день не хватает примерно 3 млрд кубометров газа – в хранилищах должно было быть 16 млрд кубометров. Его хотят купить во время отопительного сезона в декабре-феврале", - сообщил Корольчук.

Как утверждает эксперт, на 1 млрд – средства есть. На 2,5 млрд кубометров деньги нужно отыскать. Иначе придется жестко экономить не только предприятиям, но и населению.

Ранее министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что Украина будет вынуждена нарастить импорт газа примерно на треть из-за российских ударов по объектам собственной газодобычи.

Между тем Украина в сентябре импортировала 709 миллионов кубометров природного газа, из них 406 миллионов потенциально российского происхождения, который поступил из Венгрии и Словакии.

