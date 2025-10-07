Эксперт по энергетике подсчитал, сколько газа не хватает Украине для прохождения отопительного сезона
Для отопительного сезона Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа.
Об этом заявил эксперт по энергетике Юрий Корольчук.
По словам эксперта, сейчас в украинские газохранилища закачано газа 12 млрд кубометров; если позволит погода, будет закачано до 13 млрд.
"На сегодняшний день не хватает примерно 3 млрд кубометров газа – в хранилищах должно было быть 16 млрд кубометров. Его хотят купить во время отопительного сезона в декабре-феврале", - сообщил Корольчук.
Как утверждает эксперт, на 1 млрд – средства есть. На 2,5 млрд кубометров деньги нужно отыскать. Иначе придется жестко экономить не только предприятиям, но и населению.
Ранее министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что Украина будет вынуждена нарастить импорт газа примерно на треть из-за российских ударов по объектам собственной газодобычи.
Между тем Украина в сентябре импортировала 709 миллионов кубометров природного газа, из них 406 миллионов потенциально российского происхождения, который поступил из Венгрии и Словакии.
