В Украине цена на газ не изменится и останется фиксированной до 31 марта 2026 года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров, передает премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

По предоставленной информации, для населения цена составит 7420 грн за 1000 кубометров, для бюджетных учреждений - 16 390 грн за 1000 кубометров.

Цель проекта состоит в том, чтобы обеспечить украинцам тепло, свет и предсказуемые тарифы.

"Фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

При этом Свириденко отметила, что правительство работает над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой на фоне российских ударов по энергетике.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине зафиксируют цены на газ для населения.

Ранее министр энергетики Светлана Гринчук заявляла, что Украина будет вынуждена увеличить импорт газа примерно на треть из-за российских ударов по объектам собственной газодобычи.

