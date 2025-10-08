Цена на газ в Украине останется фиксированной до 31 марта 2026 года
В Украине цена на газ не изменится и останется фиксированной до 31 марта 2026 года.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров, передает премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.
По предоставленной информации, для населения цена составит 7420 грн за 1000 кубометров, для бюджетных учреждений - 16 390 грн за 1000 кубометров.
Цель проекта состоит в том, чтобы обеспечить украинцам тепло, свет и предсказуемые тарифы.
"Фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
При этом Свириденко отметила, что правительство работает над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой на фоне российских ударов по энергетике.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине зафиксируют цены на газ для населения.
Ранее министр энергетики Светлана Гринчук заявляла, что Украина будет вынуждена увеличить импорт газа примерно на треть из-за российских ударов по объектам собственной газодобычи.
