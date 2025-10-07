В Украине зафиксируют цены на газ для населения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале по итогам совещания с премьером Юлией Свириденко.

"Правительство выделило дополнительно 1,5 миллиарда гривен именно прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики. Сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения и будем этот резерв увеличивать. Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, сохранившее фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых общинах от энергообеспечения", - сообщает президент.

Кроме того, Зеленский поручил подготовить конкретные предложения по повышению зарплат учителей, чтобы ранее принятые решения начали действовать уже в следующем году.

Также президент ожидает от правительства отчет о поддержке внутренне перемещенных лиц до конца этой недели.

Ранее Свириденко заявила, что учителя, работающие на прифронтовых территориях, будут получать ежемесячную доплату в размере 4000 гривен.

Напомним, как заявила министр энергетики Светлана Гринчук, Украина будет вынуждена увеличить импорт газа примерно на треть из-за российских ударов по объектам собственной газодобычи.

