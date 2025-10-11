В субботу, 11 октября, в Украине идет 1326-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 11 октября

10:53 Последствия ночных прилётов по Одессе и области.

Помимо объекта энергетики, пострадали гостиницы и магазин.

10:50 После вчерашнего обстрела графики аварийных отключений света действуют только в Черниговской области.

Во всех остальных местах они отменены, заявляет Минэнерго.

При этом света нет в части Одесской области после ночного обстрела.

10:40 В Киеве жители Софиевской Борщаговки перекрыли дорогу. Они говорят, что у них уже двое суток нет света.

Связано ли это с обстрелами, неизвестно.

8:04 В Киеве восстановлено электроснабжение для более чем 800 домохозяйств после ночных обстрелов.

В ДТЭК сообщили, что основные работы завершены, и свет вернулся к большинству жителей столицы. Но остаются отдельные локальные аварии, которые еще не устранены.

Киевляне с левого берега сообщают "Стране", что ко многим свет вернулся вчера вечером, а сегодня с утра уже стала появляться горячая вода.