Украина входит в отопительный сезон в сложном положении. Объекты газовой инфраструктуры находятся под постоянными ударами в преддверии зимы.

Об этом заявила заместитель главы набсовета "Нафтогаза" Наталия Бойко.

Она не стала отрицать цифры повреждений, о которых писали СМИ.

"3 октября была первая, в подготовке для этого отопительного сезона, большая, вероятно, самая массированная в целом атака на газовую инфраструктуру. Цифры я называть не буду, в медиа они уже где-то ходили, я не буду их, к сожалению, опровергать", - заявила Бойко.

Возможно, она имеет в виду данные Bloomberg, что ударами в начале октября РФ уничтожила 60% газодобычи Украины.

С тех пор удары по газодобычи продолжались.

О том, почему налеты "Шахедов" причиняют все больший ущерб Украине мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1331-й день.

В среду российские войска захватили три села на Донбассе: Перестройку, Комар и Мирное. Севернее, уже на территории Днепропетровской области, россияне продвинулись у Ивановки и взяли село Алексеевка. Последняя находится на пути к поселку Покровское - важному логистическому узлу, через который проходят коммуникации с укрепрайоном в Гуляйполе на запорожском фронте.

