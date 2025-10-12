Отопительный сезон в Украине должен начаться "как можно позже". Это необходимо с учетом "глубокой проблематики" по складывающейся ситуации в энергосистеме страны.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Отопительный сезон должен начаться как можно позже. И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране. Показательная "забота" о заранее тёплых батареях жителей ваших городов в конце концов сделает только хуже. И напоследок. Я не буду давать советы по фонарикам, павербанкам, батарейкам, теплым вещам, запасам воды и всему прочему. Информпространство переполнено этим и без меня. Но повторю. Каждый из граждан должны позаботиться о том, как он переживут эту зиму. Ибо простой она точно не будет", - пишет Филатов.

При этом он предостерёг от чрезмерных ожиданий относительно использования генераторов в случае масштабных отключений электроэнергии.

"Даже самые мощные генераторы не способны полностью удержать систему. Пересидеть всю зиму только на генераторах невозможно", - пишет Филатов.

В свою очередь мэр города Харькова Игорь Терехов заявлял, что наступающая зима станет самой сложной для Украины за всё время войны с РФ.

