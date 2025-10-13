Кабинет министров сократил отопительный сезон на месяц. Он начнется в ноябре, а не в октябре, как это было ранее.

Об этом написали СМИ со ссылкой на правительственное постановление №1267 от 8 октября 2025 года.

Согласно постановлению правительства, сообщила пресса, в этом году отопительный сезон начнётся 1 ноября (обычно он стартует 15 октября), а закончится 31 марта (обычно финиширует 15 апреля). Это произошло из-за необходимости экономии энергоресурсов, изменения климатических условий и обеспечения стабильности газового рынка в стране.

Также постановление продлевает действие механизмов специальных обязанностей (ПСО) для поставщиков природного газа — они останутся в силе до конца нового отопительного сезона, то есть до 31 марта 2026 года.

После публикаций прессой постановления Минэнерго опровергло информацию о сокращении отопительного периода. Как отметили в ведомстве, постановление Кабмина, которое цитируют СМИ, "не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах". Речь идет о продлении фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября по 31 марта 2026 года, заявили в министерстве. А решение о начале и окончании отопительного периода принимают местные власти, когда среднесуточная температура в регионе держится ниже +8 градусов более трех суток.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов заявлял, что отопительный сезон в Украине должен начаться "как можно позже". По его словам, это необходимо с учетом "глубокой проблематики" в складывающейся ситуации в энергосистеме страны.

В свою очередь мэр города Харькова Игорь Терехов предрекал, что наступающая зима станет самой сложной для Украины за всё время войны с РФ.