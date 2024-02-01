Выплаты малообеспеченным теперь будут получать также внутренне перемещенные лица (ВПЛ) без работы и семьи, вернувшиеся из-за границы.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции.

Параллельно их будут стимулировать к трудоустройству: они должны в течение двух месяцев после назначения помощи трудоустроиться или стать на учет в Государственном центре занятости.

Выплаты получат семьи ВПЛ, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ, а также семьи, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили ЕСВ.

Напомним, что многие переселенцы с 1 марта потеряют выплаты в две тысячи гривен. Всего получателями выплат останутся 1,5 миллиона человек.

Ранее мы писали, что Зеленский призвал Европу перестать платить украинским беженцам, а передавать эти деньги Украине. Президент сказал, что сейчас беженцы вывозят деньги из Украины, там получают деньги от европейских стран, но эти средства тоже остаются в пределах ЕС.