Президент Владимир Зеленский объявил о запуске программы "УЗ-3000", предоставляющей возможность бесплатно путешествовать по Украине поездом на расстояние до трёх тысяч километров.

Информация была озвучена президентом после встречи с премьер-министром Юлией Свириденко.

По словам Зеленского, в перечень бесплатных железнодорожных маршрутов для всех желающих войдут, в частности, направления Львов – Киев, Киев – Днепр и другие.

Напомним, из-за сокращения вагонного парка в некоторых поездах на одно место приходится 8 пассажиров.

"Наш подвижной состав устаревает, разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации, по которым требуется дорогостоящий ремонт. Несмотря на это, благодаря оптимизации использованию имеющегося подвижного состава нам удаётся увеличивать количество перевезённых пассажиров одним вагоном", – комментируют в компании.

Как мы также сообщали, "Укрзализныця" начинает продавать билеты через "Дию.Подпись", чтобы бороться с перекупами.

Новая система продаж была введена в испытательном режиме на поездах нескольких популярных направлений: