Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России в ближайшее время.

Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, цели ударов определены вместе с главами СБУ и Службы внешней разведки.

"Вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины определили приоритетные цели для наших дальнобойных санкций на ближайшее время. Обязательно все реализуем", - заявил президент.

Тем временем французская газета Le Figaro со ссылкой на слова Зеленского и главного технического директора компании - производителя ракет Fire Point Ирины Терех пишет, что Украина уже девять раз использовала ракету "Фламинго" в боевых условиях.

Издание отмечает, что "Фламинго" считается лучшей украинской ракетой, хотя Fire Point вызывает столько же похвал, сколько и вопросов. Боеголовка ракеты почти вдвое мощнее, чем у "Томагавков": у американских ракет она весит 450 кг, у "Фламинго" - под тонну. Заявленная дальность полета украинской ракеты составляет 3000 км.

Также сообщается, что Украина готовится к производству собственных баллистических ракет.

Ранее президент Украины пригрозил России "расширением географии" дальнобойных ударов.



Напомним, СМИ сообщали о снятии США запрета для Украины на нанесение дальнобойных ударов по территории РФ, однако президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию.