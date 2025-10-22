Соединенные Штаты сняли ключевое ограничение на использование Украиной поставленных союзниками дальнобойных ракет. Решение позволит Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, США ожидают, что Украина совершит больше массированных атак по РФ с помощью ракет Storm Shadow, которые запускаются с украинских самолетов и могут преодолеть более 290 км.

При этом в статье указывается, что этот шаг последовал за тем, как полномочия на рассмотрение подобных ударов Киева были переданы от главы Пентагона Пита Хегсета к верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американскому генералу Алексусу Гринкевичу.

Россия же сама неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, чьи специалисты занимаются наведением на цели.

Президент США Дональд Трамп назвал фейком статью WSJ о "снятых ограничениях" США по дальнобойности ракет для Украины.

"Статья The Wall Street Journal о том, что США якобы позволили Украине использовать ракеты большой дальности для ударов вглубь России, - ФЕЙК! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они не происходили, и к тому, что Украина с ними делает!", - написал он.

Ранее о том, что администрация Трампа планирует предоставить Украине дополнительные разведывательные данные для ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России, сообщали NBC News и The Wall Street Journal.

О недавнем призыве резервистов в РФ для службы в ПВО и о том, защитит ли это российские НПЗ мы писали в отдельном материале.