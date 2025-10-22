Один из загадочных вопросов нынешней войны – почему до сих пор украинские дроны поражают российские нефтеперерабатывающие заводы?



Загадочность этого вопроса состоит из двух частей.



Во-первых, атакуют эти объекты не гиперзвуковые или баллистические ракеты, для противодействия которым нужно разворачивать сложные системы ПВО, а дроны-тихоходы, сбиваемые даже из крупнокалиберных пулеметов или же примитивными зенитными установками.



Во-вторых, прикрыть расчетами ПВО несколько десятков важнейших российских НПЗ и газовых заводов, обеспечивающих львиную долю поставок на рынок, задача не архисложная. Тем более, что собственники предприятий вряд ли поскупятся на то, чтоб закупить самое современное вооружение с последующей его передачей подразделениям российской армии или Росгвардии, которые будут прикрывать их предприятия. Для собственников же проблема с ударами по НПЗ очень острая, так как оборудование там стоит западное (китайцы пока не научились его производить), а потому и ремонт сопряжен с большими трудностями по обходу санкций.



Все больше проблем от ударов по НПЗ и для российской экономики – растут цены, во многих регионах возникает дефицит топлива.



По сути – НПЗ самый уязвимый и трудновосстановимый элемент энергетической инфраструктуры России (наряду с нефтетерминалами в портах, газовыми объектами и химическими предприятиями). А потому тем более загадочно, почему до сих пор они не прикрыты хотя бы самыми простыми системами ПВО, достаточными для того, чтоб сбивать дроны-тихоходы.

Судя по публикациям в российских военных пабликах основная проблема была организационная - кто именно должен защищать заводы от дронов (армия или Росгвардия) и где взять столько военных, чтоб прикрыть десятки или даже сотни объектов? Если отозвать их с фронта или из приграничья это сразу создаст проблемы с фронтовой ПВО. Тем более, что там ВСУ бьют не только дронами, но и ракетами.

На этом фоне, сетка российских телеграмм-каналов, которая в 2023 году активно пиарила Пригожина, начала продвигать тему, что единственным способом противодействия ударам по НПЗ является создание ЧВК на деньги собственников заводов, которым передадут системы ПВО (включая "Панцири").



Впрочем, они же писали, что власти к этой идее отнеслись негативно.

Причины негативного отношения как раз понятны. У Кремля уже был печальный опыт создания ЧВК "Вагнер", что обернулось мятежом Пригожина. При этом у "Вагнера" были свои системы ПВО, из которых наемники во время мятежа сбивали авиацию российской армии. Поэтому кто может гарантировать, что и создаваемые для отражения ударов дронов российские ЧВК не выйдут из под контроля, начав сбивать военные и правительственные борты?

И сейчас, судя по всему, российские власти нашли способ попытаться решить проблему системно - призвать резервистов для службы в ПВО по защите объектов в российском тылу от ударов украинских дронов. Теоретически, это позволит получить достаточное количество военных, чтоб сформировать круглосуточные расчеты вокруг ключевых объектов для сбития дронов. При том, что военно-технических средств для этого достаточно (особенно, если к их закупке подключатся собственники НПЗ). Как писалось выше, тихоходные дроны - не самая сложная цель. Тем более, что вглубь России долетает далеко не все БПЛА - многие сбиваются в приграничных регионах или же вблизи линии фронта.

Однако, как на практике сработает идея с резервистами и ПВО можно будет судить лишь со временем - по динамике прилетов по НПЗ и другим объектам вдали от границы.