Ночью дроны атаковали в России Новокуйбышевский НПЗ и Оренбургский газовый завод.

Об этом сообщил губернатор Оренгбургской области Евгений Солнцев в своем телеграм-канале.

По его утверждению, беспилотники атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод, из-за чего частично пострадала инфраструктура предприятия.

"В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы", — написал Солнцев.

Он отметил, что пострадавших среди сотрудников предприятия нет и городу ничего не угрожает.

Оренбургский газоперерабатывающий завод считается одним из крупнейших газохимических комплексов в мире. Его мощность составляет 37,5 млрд кубометров переработки газа в год. Предприятие уже не впервые становится мишенью беспилотников.

В Самарской области также была объявлена угроза атаки дронов. Под удар вновь попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 20 километрах от Самары.

Очевидцы сообщали о нескольких взрывах и густом черном дыме, поднимающемся над территорией предприятия.

Новокуйбышевский НПЗ уже подвергался атаке месяц назад — тогда Генштаб ВСУ заявлял о серьезных повреждениях инфраструктуры завода.

Предприятие производит широкий спектр продукции, включая топливо для реактивных двигателей, масла для ракетоносителей и легковых автомобилей. Годовой объем переработки превышает 8,8 млн тонн нефти.

Из-за угрозы беспилотных атак временно приостановлена работа аэропортов в Оренбурге и Самаре.

Напомним, в начале месяца дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

Ранее мы писали, что после атак беспилотников в России ремонтируют около трети нефтеперерабатывающих заводов.