В России заправки начали ограничивать продажу бензина либо продавать только дизель. Такая ситуация сложилась в том числе из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Об этом сообщают "Известия".

По информации издания, перебои с поставками коснулись Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и других областей.

Местами на заправочных станциях отпускают только 10–20 литров на клиента. В свою очередь "Лукойл" на отдельных заправках запретил продавать бензин в канистрах и перестал обслуживать топливные карты.

Причиной дефицита газета называет сезонный рост спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами НПЗ. Кроме того, бензин на сейчас стоит дороже, чем в рознице, и маленьким АЗС его просто невыгодно продавать.

В публикации отмечается, что для удерживания цен на бензин правительство РФ приняло решение временно ограничить его экспорт. В настоящее время также обсуждается введение запрета на экспорт дизеля.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области РФ был атакован Киришский НПЗ.

При этом за последнее время также участились удары российских дронов по автозаправкам в Украине. Прилеты по ним случались и раньше, но тенденция к росту целенаправленных ударов стала проявляться только сейчас.