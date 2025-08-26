Россия увеличит экспорт сырой нефти на 200 тысяч баррелей в сутки в августе на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Об этом сообщает агентство Reuters.



Агентство со ссылкой на источники утверждает, что такое решение коснется западных российских портов в Приморске, Новороссийске и Усть-Луге. Вместо запланированных 1,8 млн баррелей в сутки он достигнет 2-х млн.



Окончательные планы погрузки на сентябрь, утверждает агентство, еще не были переданы продавцам нефти, хотя обычно они получают их за неделю до начала месяца. Задержку собеседники Reuters объясняют продолжающимися ударами и изменениями графика ремонтных работ.



В августе украинские войска несколько раз били по трубопроводу "Дружба" и насосной станции "Унеча" в Брянской области, что еще больше ограничило экспортные возможности России. Один из собеседников Reuters предполагает, что нанесенный этими ударами ущерб может сократить экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки, а другой сообщил, что порт Усть-Луга в настоящее время работает лишь на половину своей мощности в 700 тысяч баррелей в сутки. Продукция при этом перенаправляется в Новороссийск и Приморск, добавил источник.

Кроме того, Reuters сообщает, что украинские дроны в этом месяце атаковали 10 российских НПЗ, на долю которых приходится не менее 17% всех российской мощности переработки.

Также экспортные возможности РФ были сокращены до 500 тысяч баррелей в сутки ударом по нефтепроводу "Дружба".

Оптовые цены на топливо в России в августе достигли рекордных значений на фоне сокращения поставок, отмечает Bloomberg. Это ограничило возможности небольших АЗС, не принадлежащих российским нефтяным гигантам, продолжать свою деятельность, особенно в регионах с высокой стоимостью логистики.

В частности, дефицит начался в Крыму и на захваченной части Запорожской области, на Дальнем Востоке, в Забайкальском крае, что рядом с Китаем, в Приморье на побережье Тихого океана.

По данным главной товарной биржи РФ, в августе оптовые цены на бензин по всей России выросли примерно на 40–50% по сравнению со средними значениями за январь.

Однако полномасштабный топливный кризис еще далек, сказал в комментарии Bloomberg Сергей Вакуленко, бывший руководитель российской нефтяной компании, а ныне старший научный сотрудник Фонда Карнеги. Большинство НПЗ, пострадавших от беспилотников, продолжают работать, хотя и с пониженной производительностью, а другие заводы могут перенаправить потоки в регионы, где возникла нехватка топлива.

Напомним, в начале августа беспилотники ВСУ вывели из строя два крупных НПЗ в России. Агентство Reuters сообщало, что биржевая цена на бензин марки "Премиум-95" (АИ95) превысила 77 тысяч рублей (960 долларов) за тонну - это исторический максимум. Предыдущий рекорд - 76 876 рублей за тонну - был установлен в 2023 году, когда на топливном рынке был ценовой кризис.

В свою очередь газета The Financial Times писала, что в России может наступить дефицит горючего из-за ударов Украины по НПЗ.