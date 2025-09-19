За последнее время участились удары российских дронов по автозаправкам в Украине. Прилеты по ним случались и раньше, но тенденция к росту целенаправленных ударов стала проявляться только сейчас.

Во время недавней массированной атаки оказалась разрушена заправка в Хмельницкой области. На этой неделе был удар по АЗС под Полтавой. Также не так давно россияне провели серию ударов по сети заправок SOCAR и ее складам в Одесской области.

Пока неизвестно, насколько это явление станет системным. Но автозаправки - это сейчас самая уязвимая часть украинкой топливной инфраструктуры.

Недавно известный украинский эксперт по дронам и РЭБ Сергей Бескрестнов пояснил, почему Украина делает упор на удары по российским НПЗ, нефтебазам и нефтетерминалам в портах: даже если до них долетит хотя бы один-два дрона, это может иметь серьёзные последствия, вызвать пожар и нанести большой ущерб оборудованию. В то время как удары несколькими дронами по обычным промышленным предприятиям такой эффект не дадут и значительно на их работу не повлияют.

В Украине, в отличие от РФ, гораздо меньше крупных нефтяных объектов, а те, что есть, уже неоднократно бомбили и почти уничтожили, например, Кременчугский НПЗ. Кроме того, после ударов по нефтебазам в начале вторжения в Украине рассредотачивают точки хранения топлива, чтобы не концентрировать их в одном месте.

Впрочем, по ним до сих пор периодически бьют (скажем, вчера был прилет по цистерне с бензином под Борисполем, как сообщали телеграм-каналы), но отследить такие объекты труднее, поскольку их стараются маскировать.

В то же время в Украине остаются топливные объекты, которые рассредоточить или замаскировать не получится, - это стационарные АЗС. Поэтому, не исключено, россияне по ним и начали наносить регулярные удары.

Другой вопрос, станет ли РФ наращивать эти налеты.

Если Россия объявит войну заправкам в Украине, то Киев может сделать то же самое в РФ, где подобных объектов сотни, и прикрыть их с воздуха от дронов будет практически нереально. Тем более что Украина и так регулярно наносит удары по АЗС в Курской и Белгородской областях, а также в "ЛДНР".

Второй вопрос - в целесообразности "антизаправочной" кампании.

Очевидно, что она ударит прежде всего по частным перевозкам Украины. Что же до военной или стратегически важной производственной логистики, то ее переведут скорее всего на особое снабжение, поэтому вряд ли такие удары окажут какое-то существенное воздействие на фронт.

Но очень серьезное социальное напряжение и в целом проблемы в экономике, сравнимые с блэкаутами 2022 года, удары по АЗС вполне могут вызвать. Однако примут ли такое решение россияне, будет зависеть от многих факторов. Например, от того, насколько критическим станет ущерб российской нефтяной отрасли от украинских дронов. Также не исключено, что массированно бить по АЗС могут начать синхронно с новыми ударами по украинской энергетике, которые в последнее время активно прогнозируют украинские спикеры.