Из 20 украинских дронов, которые отправляются, чтобы поразить российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), долетает в среднем не больше двух.

Об этом пишет в своем телеграм-канале украинский эксперт по связи и беспилотникам Сергей ("Флэш") Бескрестнов.

По его словам, такие операции крайне сложны в исполнении, поскольку у России также есть системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. Все эти атаки являются результатом огромной работы по поиску целей и планированию маршрутов к ним. Поэтому Украина может наносить серьёзный ущерб только российским НПЗ и другим нефтегазовым объектам, но не защищенным промпредприятиям или военным объектам.

"Эти два БПЛА с зарядом в десятки кило не могут нанести серьёзный ущерб укрепленным военным объектам или предприятиям, например, под землей. Но у НПЗ есть большие и важные элементы на поверхности, которые невозможно перенести или закрыть. Они являются частью технологического процесса и легко поджигаются. То же касается всех надземных стационарных фрагментов нефтегазовой отрасли. А чтобы наносить ощутимый вред промышленным и закрытым объектам, нужна баллистика или крылатые ракеты с боезапасом весом 500-800 кило", - пишет эксперт.

Ранее мы писали, что сегодня в Ленинградской области РФ был атакован Киришский нефтеперерабатывающий завод. По словам командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, силам ПВО удалось сбить три беспилотника вблизи города Кириши.

Ранее мы писали, что в российском Смоленске дрон атаковал территорию действующего энергоблока АЭС. Беспилотник был подавлен и не нанёс критического ущерба.