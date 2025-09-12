В российском Смоленске дрон атаковал территорию действующего энергоблока АЭС. Беспилотник был подавлен и не нанёс критического ущерба.

Об этом сообщает "Росатом".

"12 сентября в 03:52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока техническими средствами был подавлен боевой БПЛА вооружённых сил Украины", — заявила госкорпорация.

При падении беспилотник сдетонировал вблизи вентиляционной трубы реакторного отделения действующего третьего энергоблока. В результате взрыва были выбиты несколько окон во вспомогательных помещениях, включая пускорезервную котельную и холодильную станцию.

После атаки все три энергоблока на Смоленской АЭС работают в штатном режиме.

Местные власти заявляли, что силы ПВО сбили за ночь и утро 42 дрона и что инфраструктура рагиона осталась неповрежденной.

Между тем в сети появились кадры, как заявляется, пожаров на АЗС и хранилищах горюче-смазочных материалов в Смоленской области, однако власти региона заверили, что они фейковые, а масштабных пожаров не было.

Напомним, в августе из-за атаки беспилотника на Курскую АЭС была снижена мощность энергоблока.

Война в Украине идет 1297-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг российские войска снова продвинулись в Серебрянском лесничестве, что в Луганской области: они вышли к реке Донец в районе Григорьевки и севернее Серебрянки. По данным украинский военных, армия РФ также захватила Сосновку в Днепропетровской области.

