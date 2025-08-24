Из-за атаки беспилотника на Курской атомной электростанции понизили мощность энергоблока.

Об этом сообщает пресс-служба станции.

Как выяснилось, сбитый дрон сдетонировал и повредил трансформатор.

В результате детонации атаковавшего беспилотника произошло локальное возгорание, а блок №3 был разгружен на 50%. Пожар потушили, пострадавших нет.

"При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50 %. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В июле мы писали о том, что в результате российского обстрела была выведена из строя последняя линия электропередач, соединявшая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.

Война в Украине идет 1278-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Зашел ли в тупик переговорный процесс спустя неделю после встречи Трампа и Путина на Аляске — в нашем материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.