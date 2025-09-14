В Ленинградской области РФ атакован Киришский нефтеперерабатывающий завод. Силам ПВО удалось сбить три беспилотника вблизи города Кириши.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с поззывным "Мадяр".

По его словам, операторы 14-го отдельного полка совместно с подразделениями Сил специальных операций нанесли успешный удар по второму по мощности нефтеперерабатывающему заводу РФ — Киришинефтеоргсинтез, который расположен в более 800 км от государственной границы Украины.

Местные власти пишут, что обломки беспилотников упали на территорию предприятия.

На заводе возник пожар, который, как утверждается, быстро ликвидировали.

Предприятие выпускает около 80 видов нефтепродуктов, в том числе бензины, дизельное горючее, мазуты и авиационное реактивное горючее и напрямую вовлечено в обеспечение нефтепродуктами российской армии.

Киришский НПЗ входит в список пяти крупнейших в России, завод производит высокооктановый бензин и все виды топлива и способен перерабатывать около 20 млн тонн нефти в год.

Ранее мы писали, что в российском Смоленске дрон атаковал территорию действующего энергоблока АЭС. Беспилотник был подавлен и не нанёс критического ущерба.

Война в Украине идет 1299-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы писали, что Борис Джонсон посетил Одессу. Армия РФ продолжает наступление в Днепропетровской области, продвигаясь сразу на четырех участках. Президент США Дональд Трамп завлял, что может ввести в отношении РФ пошлины, жесткие санкции против банков и принять меры в отношении поставок ее нефти. В Беларуси, а также западных регионах РФ проходят крупнейшие учения "Запад-2025".

