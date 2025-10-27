Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России "расширением географии" дальнобойных ударов.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале после заседания ставки.

"Российская нефтепереработка уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще больше. Определили задачи по расширению географии применения нашей дальнобойности", - сообщил украинский президент.

Ранее Зеленский допустил, что Украина вскоре получит ракеты "Томагавк", что вызвало угрозы со стороны Путина.

Также украинский президент говорил, что эти ракеты может отдать Европа, поскольку они есть у нее на вооружении.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что при производстве украинских ракет дальнего поражения "Фламинго" возникла "технологическая проблема". По словам президента, существует "задержка с финансированием от партнёров, которую решают". В то же время Зеленский сообщил, что госзаказ будет полностью выполнен до конца года, поскольку Украина нашла собственные ресурсы для проплаты.

Война в Украине идет 1342-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 27 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

