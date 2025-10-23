Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Украина вскоре получит ракеты "Томагавк".

Об этом Зеленский сказал на заседании Европейского совета.

В то же время таких планов, судя по его словам, нет.

"Каждый день происходит что-то новое. Я не знаю, может, уже завтра "Томагавки" будут у нас. Я не знаю", - сказал президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Киев ведет переговоры с европейскими партнерами, которые могут помочь с получением дальнобойных ракет, включая "Томагавки". Президент добавил, что Путин нервничает, поскольку понимает, что дальнобойное оружие может изменить ход войны.

Напомним, президент США Дональд Трамп отложил вопрос "Томагавков" после разговора с главой Кремля Владимиром Путиным. Возможное развитие событий мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1338-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 23 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

