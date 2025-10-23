Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет переговоры с европейскими партнерами, которые могут помочь с получением дальнобойных ракет, включая "Томагавки".

Об этом он сказал на заседании Европейского совета.

"Дальнобойное оружие есть не только в США — оно также есть в некоторых европейских странах, в частности, "Томагавки". Мы уже говорим со странами, которые могут помочь", — сообщил президент Украины.

Он добавил, что российский президент нервничает, поскольку понимает, что дальнобойное оружие может изменить ход войны.

"И когда мы говорим о замороженных российских активах, мы должны использовать их так, чтобы Россия поняла: она платит за свою собственную войну", - также сказал он.

Отметим, что для использования "Томагавков" в Украине понадобится согласие США как производителя этих ракет. Однако Дональд Трамп такого согласия не давал и на прошлой неделе отложил вопрос передачи Киеву дальнобойных ракет.

На днях мы писали, что для возврата России и США на уровень тотальной конфронтации, который был во времена Джо Байдена, Трампа убеждают передать Украине "Томагавки".