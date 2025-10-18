Президент США Дональд Трамп сказал на встрече украинскроу коллеге Владимиру Зеленскому, что не намерен передавать Украине "Томагавки". Сама встреча была "напряженной", а Трамп "был жестким" с украинским президентом.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.

"Зеленский надеялся уехать из Вашингтона с обязательствами по новому оружию для Украины, но обнаружил Трампа в совершенно ином настроении... Трамп ясно дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, и он считает, что предоставление "Томагавков" может подорвать ее", - говорится в статье.

Издание указывает, что "приоритетом номер один" для Зеленского было получение от Трампа обязательств не только по "Томагавкам", но и по другим системам вооружений. Но "Трамп не давал таких обещаний".

"Зеленский сильно давил на "Томагавки", но Трамп дал отпор и не проявил гибкости", - добавляется в статье.

Один из источников сказал, что встреча "была непростой", в то время как другой просто сказал, что "это было плохо".

"Никто не кричал, но Трамп был жестким. Трамп сделал несколько сильных заявлений во время встречи, и в некоторые моменты это стало немного эмоциональным", - сообщили источники.

Также во время встречи Трамп проинформировал Зеленского о состоявшемся в четверг разговоре с Путиным. По его словам, нынешнее предложение США заключается в том, чтобы война закончилась с замораживанием по линии фронта, "что трудно принять Украине".

"Встреча резко оборвалась через 2,5 часа", - пишет Axios. "Я думаю, что мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", - сказал Трамп, имея в виду запланированные переговоры между США и Россией.

