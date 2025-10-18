"Напряженная встреча". Трамп сказал Зеленскому, что не намерен передавать Украине "Томагавки"
Президент США Дональд Трамп сказал на встрече украинскроу коллеге Владимиру Зеленскому, что не намерен передавать Украине "Томагавки". Сама встреча была "напряженной", а Трамп "был жестким" с украинским президентом.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.
"Зеленский надеялся уехать из Вашингтона с обязательствами по новому оружию для Украины, но обнаружил Трампа в совершенно ином настроении... Трамп ясно дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, и он считает, что предоставление "Томагавков" может подорвать ее", - говорится в статье.
Издание указывает, что "приоритетом номер один" для Зеленского было получение от Трампа обязательств не только по "Томагавкам", но и по другим системам вооружений. Но "Трамп не давал таких обещаний".
"Зеленский сильно давил на "Томагавки", но Трамп дал отпор и не проявил гибкости", - добавляется в статье.
Один из источников сказал, что встреча "была непростой", в то время как другой просто сказал, что "это было плохо".
"Никто не кричал, но Трамп был жестким. Трамп сделал несколько сильных заявлений во время встречи, и в некоторые моменты это стало немного эмоциональным", - сообщили источники.
Также во время встречи Трамп проинформировал Зеленского о состоявшемся в четверг разговоре с Путиным. По его словам, нынешнее предложение США заключается в том, чтобы война закончилась с замораживанием по линии фронта, "что трудно принять Украине".
"Встреча резко оборвалась через 2,5 часа", - пишет Axios. "Я думаю, что мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", - сказал Трамп, имея в виду запланированные переговоры между США и Россией.
