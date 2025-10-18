Президент США Дональд Трамп прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Соответствующая публикация появилась на странице главы Белого дома в соцсети Truth Social.

"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и дружелюбной, но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пора остановить убийства и заключить СДЕЛКУ!

Крови пролито достаточно, линии собственности определяются войной и мужеством. Они должны остановиться там, где находятся. Пусть оба заявят о победе, пусть история решит!

Хватит стрельбы, больше никаких смертей, больше никаких огромных и непосильных трат. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю — ХВАТИТ, ИДИТЕ С МИРОМ ДОМОЙ К СВОИМ СЕМЬЯМ!".

Из заявления Трампа следует, что он выступает за прекращение огня по линии фронта:

"Они (Зеленский и Путин - Ред.) должны остановиться там, где находятся. Пусть оба заявят о победе, пусть история решит", – написал Трамп.

В ходе краткого интервью прессе Владимир Зеленский уже поддержал позицию американского лидера:

"Трамп прав. Нужно остановиться там, где мы есть и потом начать говорить о мире", – согласился украинский президент.

Напомним, Москва официально требует у Киева передать РФ всю территорию четырёх областей на юго-востоке. При этом, по данным СМИ, во время встречи на Аляске Путин согласился смягчить свои условия и теперь требует отдать подконтрольные ВСУ части Донецкой и Луганской областей, а в остальных регионах остановиться по линии фронта.

Война в Украине продолжается 1332-й день. Последние новостями с ключевыми событиями пятницы, 17 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг украинские войска оттеснили россиян на Добропольском выступе в районе Нового Шахового и Кучерова Яра, что следует из сообщения Deep State. К югу от Покровска противник захватил село Новопавловка. Также 16 октября РФ был нанёсен ракетный удар по учебному центру ВСУ в Кировоградской области.

