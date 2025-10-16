Анализируем итоги 1331-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинские войска оттеснили россиян на Добропольском выступе - в районе Нового Шахового и Кучерова Яра, сообщает военный паблик Deep State.

К югу от Покровска российские войска захватили село Новопавловка, заявил украинский военный с позывным "Мучной".

По его словам, россияне смогли войти в населенный пункт благодаря туману, который скрыл их передвижения, а затем усложнил попытки выбить силы РФ - из-за ограниченной видимости для дронов.

Армия РФ разрушила мост в Покровском Днепропетровской области через реку Волчья. Российские паблики публикуют кадры авиаударов с заявленной целью нарушения логистики ВСУ, а местные жители показали последствия.

Покровское — крупный логистический пункт, через который идут коммуникации, в том числе и крупного укрепрайона ВСУ, расположенного на фронте южнее — вокруг Гуляйполя Запорожской области.

Сегодня утром был прилет по учебному центру ВСУ, есть погибшие, сообщило оперкомандование "Юг". Две баллистические ракеты атаковали учебку в "тыловой и относительно спокойной части нашей страны".

Прилет по учебке был в Кировоградской области, сообщает эксперт по связи Флеш. По оценке Сергея Бескрестнова, произошла утечка информации касательно этого полигона, поскольку он скрытый, и дронов-разведчиков не было.

Сегодня россияне впервые нанесли авиаудар по Николаеву из акватории Черного моря. Это уже официально подтвердили ВСУ. А военный Станислав Бунятов предположил, что до города долетел КАБ, который впервые запустили с расстояния 150 километров.

Обстрелы и отключения света

Россияне продолжили этой ночью наносить концентрированные удары по энергетике Украины.

Были аткованы объекты газодобычи в Полтавской области - по ним летели как дроны, так и ракеты.

Также были комбинированные удары по газонефтяным объектам в Харьковской области. Кроме того, в Лозовой был прилет по электроэнергетике, около семи тысяч домохозяйств остались без света.

ГосЧС заявила, что атака по Харьковской области была многочасовой и, помимо Лозовой, затронула Изюмский и Богодуховский районы. По данным ОВА, регион атаковали 12 ракет и 56 дронов.

То есть, ночью россияне снова нанесли массированные удары по украинской газодобыче, расположенной в Харьковской и Полтавской областях. Это подтвердил и "Нафтогаз" - по его данным, это уже шестая за месяц атака по газовой инфраструктуре.

Всего за ночь россияне, по украинским официальным данным, выпустили 37 ракет (только пять из них сбиты) и 320 дронов (283 сбиты). По данным ВСУ, все цели атаковали именно энергетику (надо думать, в указанных двух регионах).

Россия сегодня ночью атаковала Украину наибольшим количеством баллистических ракет за раз в этом году, подсчитало издание The Insider. Ни одну из них не удалось сбить.

Напомним, по данным СМИ, уровень перехвата Украиной российских баллистических ракет резко упал, потому что Россия модернизировала свои "Искандеры" и "Кинжалы", чтобы они отклонялись от перехватчиков Patriot, резко меняя траекторию в последний момент. Также, вероятно, сегодняшний процент сбития был низким, поскольку атакованы были регионы, которые слабее прикрыты ПВО и находятся ближе к границе с РФ.

Из-за урона газовой инфраструктуре Украина входит в отопительный сезон в сложном положении, говорит замглавы набсовета "Нафтогаза" Бойко. Она отметила, что газовые объекты находятся под постоянными ударами в преддверии зимы, а цифры повреждений, о которых писали СМИ, она не стала отрицать.

Возможно, она имеет в виду данные Bloomberg, что ударами в начале октября РФ уничтожила 60% газодобычи Украины. С тех пор удары по газодобыче продолжались.

В Украине тем временем продолжаются аварийные отключения света. Их вводят почти по всей стране - главным образом в утренние и вечерние часы, когда идут пиковые нагрузки потребления. Такие отключения могут продлиться еще неделю, а в отдельных регионах и дольше, сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

По его словам, Украина импортирует мало электроэнергии из ЕС, несмотря на дефицит в системе, из-за высоких цен. "Сейчас можно импортировать до 2100 МВт, но фактический импорт значительно ниже. Вчера в среднем — менее 300 МВт. Главная причина — высокая европейская цена: коммерческие трейдеры не готовы поставлять по убыточным условиям", - сказад Зайченко.

Две трети времени зимой Украина может провести без света, заявил представитель госэнергокомпании украинским СМИ.

"Эта зима точно будет дефицитной. Уже сегодня аварийные отключения действуют почти по всей стране. Скорее всего, зимой нас ожидает сценарий "4х2": четыре часа без света, два – со светом", – сказал представитель одной из госэнергокомпаний.

Украина сегодня ночью нанесла удар беспилотниками по подстанции ЛЭП "Балашовская" в Волгоградской области. Власти региона заявили, что на объект упали обломки дрона, там зафиксировали пожар.

Но пока российские удары по украинской энергетике доставляют куда больше ущерба, чем ответ Киева на них.

Судя по всему, именно угроза блэкаута Украины и тяжелейшей зимы - сейчас основная озабоченность как украинских властей, так и Запада. И этот вопрос станет основной темой предстоящей завтра встречи Трампа и Зеленского.

Напомним, что прогнозы "зима будет трудной и РФ погрузит Украину в блэкаут" идут уже все три года войны. Наиболее тяжелой была зима 2022-2023 годов, когда длительные аварийные отключения шли по всей стране.

Следующие две зимы Украина прошла намного проще. Но с начала осени этого года идут сплошным потоком прогнозы, что эта зима станет самой тяжелой за все годы войны и возможен блэкаут.

Причем идут они не только от экспертов или политиков, но и от чиновников (в частности, от мэров нескольких крупных городов). Да и Зеленский дал весьма неопределенный ответ на вопрос, что будет со светом зимой. Фактически подтвердив сложность ситуации. В чем она заключается и почему положение сейчас может быть тяжелее, чем в предыдущие зимы?

Можно выделить три причины.

Первая - россияне стали запускать намного больше средств поражения. Если в прошлые годы число единовременно запускаемых по Украине ударных дронов по типу "шахедов" составляли десятки, то теперь сотни. Во время массированных ударов их число доходит до полтысячи за раз. И пока украинское ПВО не смогло разработать систему, при которой почти все дроны нейтрализуются. Плюс к тому РФ продолжает бить и ракетами, которые, по оценке западных экспертов и украинских военных, были усовершенствованы. И теперь сбивать их значительно труднее. Соответсвенно - прилетов стало гораздо больше. А главная цель ударов - ТЭЦ, тепловые и гидроэлектростанции, которые представляют собой "маневренную генерацию", которая обеспечивает электроснабжение в пиковые нагрузки (АЭС не могут маневрировать своей мощностью). Официальная информация о последствиях ударов по ним очень скупая. Но в Раде подтверждают, что часть ТЭЦ и электростанций полностью выведены из строя. И удары продолжаются регулярно.

Вторая причина - в этом году (после прекращения транзита российского газа через украинскую ГТС) РФ впервые начала наносить массированные удары по газовой инфраструктуре. Что привело к падению добычи газа, по некоторым оценкам, на 60%. На газу работает и часть тепловой генерации. Также газ обеспечивает централизованное теплоснабжение. А если с ним будут проблемы, то, соответственно, увеличится и потребление электроэнергии, что усугубит ситуацию.

Третье - сказывается накопительный эффект ударов по энергетике, которые наносятся уже три года. С каждым ударом усиливается изношенность и уязвимость системы. Ее все труднее восстанавливать после очередного поражения.

Все вместе это и создает очень большие риски для прохождения зимы. Тем более, что удары, по всем прогнозам будут наноситься и далее.

При этом ещё один неизвестный фактор - погода. Холодная зима может резко обострить все описанные выше проблемы.

Облегчить ситуацию мог бы массовый запуск малой энергетики - множества небольших генерирующих мощностей. Так как уничтожить их все было бы практически невозможно. И это бы сильно укрепило устойчивость системы.

Разговоров об этом было много, но де-факто программа оказалась провалена. Как рассказали "Стране"

бизнесмены, которые пытались в последние годы запустить подобные мини-электростанции, они столкнулись не только с отсутствием реальной поддержки государства, но и прямыми бюрократическими препонами, которые сделали невозможным реализацию подобных проектов.

Пойдут ли ВСУ в новое наступление?

Вчера Дональд Трамп заявил, что будет говорить с Зеленским в пятницу о наступлении, в которое собирается пойти Украина.

"Мы будем говорить с ним о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы начать наступление – вы это знаете. И нам придётся принять решение", – сказал он.

Сегодня тему продолжили западные СМИ. "Мы действительно можем перейти в наступление — все зависит от того, какое оружие мы получим и какой утвержденный план", — заявил газете Politico высокопоставленный украинский чиновник.

О том, что ВСУ собираются наступать, ранее никаких сведений не поступало. И, если бы такие планы действительно были, то скорее всего их бы хранили в строжайшем секрете - как это было с Курской операцией, а еще раньше с Харьковской, где за счет неожиданных действий удалось взять крупные территории, контролируемые РФ.

Об этих операциях никто заранее не заявлял, что стало одним из слагаемых их успеха (вторым фактором стало небольшое количество и слабое качество российских войск на атакуемых участках).

Но были примеры обратного. Так, одной из причин провала наступления ВСУ летом 2023 года стал слив информации еще задолго до самой атаки - такое объяснение часто звучало от украинских властей. При этом в Киеве намекали на то, что информацию россиянам передал некий "крот", хотя по факту о планах ВСУ наступать на юге писали все западные СМИ, а россияне открыто готовились к отражению этой атаки, строя линии обороны.

То есть, подобная огласка от Трампа, а затем подтверждение в СМИ от украинских чиновников - выглядит пока не анонсом реального наступления, а попыткой информационного давления на Россию, которую США хотят склонить к принятию своих условий окончания войны. Ту же роль в моменте играют и заявления о планах предоставить Украине "Томагавки".

Трамп на днях говорил, что даст Киеву эти ракеты, если Москва откажется от урегулирования. И что предварительно президент США планирует поговорить с Путиным, чтобы предложить ему договориться "по-хорошему". Такой разговор уже идет, сообщил Трамп на момент публикации этого материала. По итогам беседы Трамп анонсировал заявления из Вашингтона и Москвы.

Мы уже анализировали, о чем может быть этот разговор. Многое зависит от реального настроя и Трампа, и Путина. Настроен ли американский президент всерьез поднять военные ставки вплоть до ударов "Томагавками" по РФ - или же он использует эти угрозы для выхода на некие новые договоренности. И будет ли Путин делать некие "жесткие" предупреждения Трампу в ответ на угрозу "Томагавками" (тем более, что западные СМИ активно раскручивают тему прямого американского управления этими ракетами, в случае их запуска из Украины).

Пока же американцы идут в логике "нагнетания угрозы" для России - а заодно и для Китая, который поставляет Москве критически важные комплекующие для дронов и покупает российские энергоносители.

Вчера глава Пентагона Хегсет призвал Россию остановить войну, а не то армия США "выполнит свою часть работы", под чем, видимо, подразумевается усиление поставок Украине.

Также Белый дом, по данным газеты The Telegraph, предлагает Европе совместо ввести 500-процентные пошлины против Китая за покупку российской нефти - из которых можно будет финансировать украинскую армию. Хотя Европа уже неоднократно отказывалась начинать с КНР прямую торговую войну.

Затрагивание темы Китая идет уже не столько в рамках украинского вопроса, сколько в логике собственно американо-китайских торговых разборок, которые достигли на днях очередного кульминационного момента - Трамп пообещал с 1 ноября поднять пошлины против Пекина еще на 100%. Китай сегодня снова высказался по этому поводу и дал понять, что будет отвечать на новые гипотетические пошлины - за закупку российской нефти.

"Действия США представляют собой типичный пример одностороннего запугивания и экономического принуждения, серьезно подрывают международные торгово-экономические правила и угрожают безопасности и стабильности глобальный производственных цепочек и цепей поставок", — заявил официальный представитель китайского МИДа Линь Цзянь.

Он назвал "законным и правомерным" право Китая на торговлю с РФ и другими странами. "Если законные права и интересы Китая пострадают, китайская сторона непременно введет решительные ответные меры для непоколебимой защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", — сказал Цзянь.

Также пока нет видимых успехов у США в давлении на еще одного крупнейшего покупателя российской нефти - Индии. Вчера Трамп заявил, что премьер страны Моди согласился не закупать у РФ ее энергоносители. Но сегодня в МИД Индии ответили, что такого разговора вообще не было, и цель страны состоит в диверсификации источников топлива.

Но очевидно, что накануне встречи с Зеленским Трамп максимально пытается усилить давление на РФ и ее ключевых партнеров. Вероятно, затем, чтобы "вырвать" у Путина какие-то новые уступки, которые можно было бы преподнести как свою победу.

Станет ли "одесский кейс" проблемой для Зеленского

Сегодня в должность вступил назначенный Зеленским глава военной администрации Одессы Сергей Лысак. Он заявил, что новосозданная ВА будет работать параллельно горсовету. Также будет создан совет обороны города, который займется защитой критических объектов.

Горсовет и депутаты продолжат работать, заявил губернатор области Олег Кипер. Видимо, под руководством секретаря горсовета - "слуги народа" Игоря Коваля, который сегодня назначил сам себя и.о. мэра - хотя депутаты за это не голосовали.

Напомним, сам Труханов заявляет, что останется мэром Одессы до тех пор пока горсовет не проголосует за "принятие к сведению" указа президента о лишении его гражданства. Такого голосования также не происходило.

На данный момент Труханов взял отпуск, и в его опустевший кабинет уже заехал Лысак.

Тем временем, история с устранением одесского мэра уже выплеснулась на страницы западных СМИ - причем в довольно негативном для Банковой ключе.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев подтверждает информацию The Insider, что опубликованный СБУ якобы российский загранпаспорт Труханова, является подделкой.

Он отмечает, что по этому номеру был выдан настоящий паспорт женщине из Новосибирска, которая путешествовала по нему десятки раз в течение срока его действия.

Однако у Труханова, по данным Грозева, действительно были два российских паспорта, выданные в 2004 и 2011 годах. В 2019 году кто-то использовал его паспорт, чтобы взять микрокредит на 5 тысяч рублей от его имени (скорее всего, мошенник). Также в 2019 году кто-то использовал номер этого паспорта, чтобы путешествовать на поезде под другим именем.

Немецкий Der Spiegel также задает вопросы, не является ли смещение Труханова попыткой укрепить власть Зеленского.

"Поспешное свержение Труханова вызывает много вопросов. Действительно ли у него российский паспорт? И даже если это так, то является ли это вопросом гражданства или, скорее, борьбой за власть с администрацией президента, которую президент теперь выиграл с помощью военного положения? Оппозиционеры в Украине с возмущением отреагировали на методы президента, хотя и не поддерживали Труханова", - пишет издание.

Наехал на Банковую и британский журнал The Spectator.

"За одну неделю Киев начал тройную атаку на Одессу: на её язык, историю и избранную власть. Город, который почти четыре года подвергался беспощадным бомбардировкам и обеспечивал безопасность на морском фронте Украины, теперь оказался в осаде собственной столицы. Самым поразительным из этих действий против Одессы стало решение президента Владимира Зеленского лишить Геннадия Труханова, трижды избиравшегося мэром города, украинского гражданства и должности. Без судебного разбирательства и надлежащей правовой процедуры президент подписал указ о лишении его гражданства. Статья 25 Конституции Украины прямо запрещает лишать гражданина гражданства. Даже в условиях военного положения это вопиющее нападение на демократию", - пишет издание.

Оно полагает, что таким образом президент "расчищает поле боя от конкурентов на фоне растущих призывов к проведению выборов", а также посылает послание другим мэрам - "новая игра — лояльность по указу".

Также Spectator напоминает о санкциях против многих политиков-конкурентов Зеленского, закрытии телеканалов, давлении на критиков коррупции и роспуск партий.

"То, что начиналось как военная необходимость, теперь воспринимается как политическая стратегия: ограничение общественной жизни, целенаправленное подавление инакомыслия. В стране, которая заявляет о своей борьбе за свободу, демократию и верховенство закона, подобные шаги звучат как сигнал тревоги", - говорится в статье.

Еще один аспект проблемы - история с Трухановым была воспринята в местном самоуправлении как сигнал другим мэрам и стоящим за ними группам влияния от Банковой. Как предложение к подчинению, чтобы не иметь проблем как у Труханова или уже бывших мэров Чернигова, Полтавы и некоторых других городов.

Согласно другой точке зрения, отношения мэров с ОП будут строиться с "фигой в кармане" и с надеждой, что в случае проигрыша Зеленского их положение улучшится. Поэтому от контактов с его потенциальными конкурентами на выборах - экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, руководителем ГУР Кириллом Будановым и т.д. отказываться никто не будет.

Плюс к тому еще не до конца понятно, как будет развиваться ситуация в Одессе. Сам Труханов не собирается уезжать из Украины и считает, что он остается мэром. То есть Киев, очевидно, форсирует процесс отстранение мэра от власти (одесские СМИ уже сообщили о якобы готовящемся против Труханова подозрении за хищения).

Но даже в отставке у Труханова будет немало способов портить жизнь назначенцам из столицы, которые придут ему на смену. Зима по всем прогнозам предстоит сложная с точки зрения работы коммунального хозяйства. Протесты из-за отключения света и тепла случались в Одессе и ранее, однако городские власти их быстро купировали. Сейчас же в случае повторения подобных акций "тушить" их может быть уже некому. Наоборот, Труханов и его люди будут их всячески подогревать, настраивая одесситов против военной администрации.

Кроме того, Труханов неожиданно получил поддержку со стороны среды, которая ранее против него последовательно выступала - со стороны грантовых активистов, связанных в прошлом с Демпартией США, а теперь перешедших под патронат евроструктур.

Ряд представителей этой среды выступили с заявлениями, что замена Труханова на Лысака означает передачу под контроль "чекистов" (то есть СБУ) крупнейшего портового города страны с последующим переделом финансовых и контрабандных потоков.

Также связанные с этой же средой ряд западных и российских оппозиционных источников синхронно выступили с заявлениями, что опубликованный СБУ российский паспорт Труханова это фальшивка.

Судя по всему, данная среда (имеющая влияния на формирование мнения Запада по поводу происходящего в Украине) постарается по полной программе использовать ситуацию в Одессе для дискредитации СБУ, которую сейчас Банковая использует как главную ударную силу в борьбе с антикоррупционными структурами - НАБУ и САП.

Все вместе это может превратить "одесский кейс" в серьезную проблему для Зеленского.

Подробнее о ситуации в Одессе после лишения Труханова гражданства читайте в отдельном материале.