В пятницу, 17 октября, в Украине идет 1331-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 17 октября

10:28 Отключения света в Киеве и области отменены, сообщает ДТЭК.

10:18 Армия РФ продвинулась на трех участках на западе Запорожской области, сообщает Deep State. А именно, около Новоивановки, Малиновки и в Полтавке.

09:44 В Новгород-Северском Черниговской области дроны атаковали лесозаготовительное предприятие, сообщает ГСЧС.

Возник пожар в служебных зданиях, повреждены и уничтожены грузовики и другая производственная техника.

09:35 В Киеве вводятся экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.

Также они действуют в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.

08:44 В Крыму повреждены несколько электроподстанций в результате атаки дронов, сообщили назначенные Россией "власти".

В ряде населённых пунктов введены отключения света.

Местные жители публикуют фотографии дыма и пожара в районе поселка Гвардейское Симферопольского района.

Украинские телеграм-каналы пишут также о прилёте по нефтебазе одной из АЗС.

08:29 В селе Стреховцы Хмельницкой области произошел инцидент с участием представителей ТЦК.

По данным очевидцев, прибывших в населенный пункт военных остановили местные жители, чтобы выяснить цель визита.

Между жителями и военкомами возник конфликт, в результате которого несколько человек получили травмы, в том числе перелом руки и ушибы.

08:09 В Кривом Роге было более десяти прилётов по объектам инфраструктуры, сообщил глава города Вилкул.

Пожары уже ликвидированы. Без электроснабжения остались несколько сёл. Удар наносился по объектам энергетики.

07:48 На сегодняшнюю встречу с Зеленским у Трампа отведено два часа, говорится в расписании американского президента.

В 20:00 по Киеву президенты встретятся и проведут короткий брифинг для прессы, который займет около 15 минут. Затем начнётся закрытый обед Трампа и Зеленского. И уже на 22:00 запланирован вылет американского президента во Флориду.

О брифинге по итогам встречи не сообщается.

07:45 За ночь в России сбили 61 дрон над разными регионами, из них два — над Московской областью, сообщает Минобороны РФ.