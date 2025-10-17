В пятницу, 17 октября, в Украине идет 1331-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 17 октября
10:28 Отключения света в Киеве и области отменены, сообщает ДТЭК.
10:18 Армия РФ продвинулась на трех участках на западе Запорожской области, сообщает Deep State. А именно, около Новоивановки, Малиновки и в Полтавке.
09:44 В Новгород-Северском Черниговской области дроны атаковали лесозаготовительное предприятие, сообщает ГСЧС.
Возник пожар в служебных зданиях, повреждены и уничтожены грузовики и другая производственная техника.
09:35 В Киеве вводятся экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.
Также они действуют в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.
08:44 В Крыму повреждены несколько электроподстанций в результате атаки дронов, сообщили назначенные Россией "власти".
В ряде населённых пунктов введены отключения света.
Местные жители публикуют фотографии дыма и пожара в районе поселка Гвардейское Симферопольского района.
Украинские телеграм-каналы пишут также о прилёте по нефтебазе одной из АЗС.
08:29 В селе Стреховцы Хмельницкой области произошел инцидент с участием представителей ТЦК.
По данным очевидцев, прибывших в населенный пункт военных остановили местные жители, чтобы выяснить цель визита.
Между жителями и военкомами возник конфликт, в результате которого несколько человек получили травмы, в том числе перелом руки и ушибы.
08:09 В Кривом Роге было более десяти прилётов по объектам инфраструктуры, сообщил глава города Вилкул.
Пожары уже ликвидированы. Без электроснабжения остались несколько сёл. Удар наносился по объектам энергетики.
07:48 На сегодняшнюю встречу с Зеленским у Трампа отведено два часа, говорится в расписании американского президента.
В 20:00 по Киеву президенты встретятся и проведут короткий брифинг для прессы, который займет около 15 минут. Затем начнётся закрытый обед Трампа и Зеленского. И уже на 22:00 запланирован вылет американского президента во Флориду.
О брифинге по итогам встречи не сообщается.
07:45 За ночь в России сбили 61 дрон над разными регионами, из них два — над Московской областью, сообщает Минобороны РФ.