В западной прессе описали возможные сценарии развития войны в Украине. Среди них фигурируют заморозка конфликта, масштабная война России с НАТО, а также начало переговоров из-за истощения ресурсов как у Москвы, так и у Киева.

Сценарии привела испанская газета El Mundo. Перечисляем их в сжатом виде.

1. Президент США Дональд Трамп усиливает давление на РФ и навязывает хрупкий мир.

Аналитики считают, что в скором времени это маловероятно, поскольку для Кремля эта война является "экзистенциальной", и он будет продолжать ее любой ценой. Переговоры не могут положить конец войне, а могут только приостановить ее.

2. Война расширяется на восточные страны НАТО.

Любая провокация, например, в балтийском регионе, может перерасти в полноценную войну.

3. Война продолжается в 2026 году несмотря на попытки ее остановить.

Это один из наиболее вероятных сценариев, потому что Украина не сдастся, а президент РФ Владимир Путин не может выйти из войны без чего-то, что можно было бы назвать победой. При этом обе страны быстро исчерпывают свои ресурсы, но Европа помогает Украине, а Китай и КНДР - России.

4. Российская экономика деградирует, и Путину приходится начинать переговоры.

Впервые за время войны в Кремле появилась реальная обеспокоенность по поводу быстрого ухудшения состояния российской военной экономики в последние месяцы и негативных прогнозов на 2026 год.

5. Поддержка союзников иссякает, и Украина вынуждена уступить максималистским требованиям России.

Этот сценарий возможен особенно в случае прихода к власти в ФРГ партии "Альтернатива для Германии" и подобных сил в других странах ЕС. Но все же он маловероятен из-за позиции восточных стран ЕС, опасающихся РФ.

Напомним, Трамп считает, что Киев и Москва скоро сядут за стол переговоров.

