Сегодня в переговорах об Украине состоятся два ключевых события: встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Швейцарии, а затем - спецпредставителя США Стивена Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина в Москве. Судя по всему, две встречи прямо взаимосвязаны.

Уиткофф уже заявил, что завершение войны в Украине свелось к решению одного вопроса. И на Всемирном экономическом форуме в Давосе он называл самым трудным пункт о территориях. То есть по версии Уиткоффа единственным нерешенным вопросом останется вывод украинских войск из Донбасса, чего требует Россия и, по данным СМИ, Трамп, но на что не согласен Зеленский.

Исходя из этого, единственной темой для встречи Трампа и Зеленского в Давосе становится вывод украинских войск из Донбасса. Вероятно, американский президент попытается склонить Зеленского к этому накануне встречи Уиткоффа с Путиным, поскольку без этого поездка американских представителей в Москву становится бессмысленной. Разве что они заново зафиксируют прежние позиции сторон и обсудят участие РФ в Совете мира.

Однако позиция Зеленского, как известно, неизменна: он против вывода войск. Более того, у него есть свой перечень условий, согласиться с которыми Трампа он как раз и хотел убедить в Давосе при поддержке европейцев. Прежде всего, это согласие президента США дать гарантии поддержки европейским войскам, которые после заключения перемирия должны зайти в Украину. Без таких гарантий европейцы посылать свои контингенты не хотят. Однако раньше Трамп не высказывал желания давать такое обещание, чтобы не рисковать войной с РФ. Судя по сигналам западных СМИ, теперь из-за конфликта вокруг Гренландии это тем более маловероятно.

Поэтому в Давосе Зеленскому скорее всего предложат согласиться на вывод ВСУ из Донбасса без прибытия европейских войск в Украину - но с некими обещаниями Трампа оказать поддержку Киеву в случае новой войны (без обязательств военного участия), а также с большим "экономическим" пакетом, предполагающим фонд восстановления Украины на 800 миллиардов, зону беспошлинной торговли с США и т.п.

Согласится ли на это Зеленский, по большому счету зависит от одного вопроса: готов ли Трамп помимо словесных убеждений пригрозить Киеву некими практическими мерами давления. Например, полностью прекратить поставки оружия и разведывательной информации в случае отказа отводить войска из Донецкой области. Нет гарании, что даже в таком случае Зеленский пойдет на вывод войск. Но без мер давления со стороны Трампа он на это не согласится точно и предложит продолжать переговоры, надеясь, что ещё удастся убедить Трампа принять концепцию мирного плана Киева и оказать давление на Москву.