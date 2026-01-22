Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в давосском Всемирном экономическом форуме и встречи на полях этого мероприятия с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Незадолго до заявления Никифорова западные СМИ писали, что украинский лидер летит в Давос.

Как сказал спикер Баноковой, приблизительно в 14:00 по киевскому времени состоится встреча Зеленского и Трампа. Пока предусмотрена только протокольная съемка мероприятия, но формат могут изменить незадолго до встречи.

В 15:30 по киевскому времени Зеленский выступит перед участниками форума.

Также он примет участие в панельном заседании Международного консультативного совета по восстановлению Украины. В рамках мероприятия президент Украины встретится с представителями энергетических компаний.

Ранее Зеленский заявил, что не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, так как выбирает Украину, а не международные форумы. При этом он добавил, что всё может измениться в любую минуту. А вчера в Давосе Трамп заявил, что хочет встретиться Зеленским, полагая, что украинский лидер уже находится там.

Между тем специальный посланник президента США Стивен Уиткофф выразил оптимизм по поводу урегулирования конфликта в Украине. По его словам, переговоры о мире находятся на завершающем этапе и свелись к обсуждению буквально одного вопроса. Кроме того, сегодня Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером встретятся в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого Уиткофф полетит в Абу-Даби, где пройдут встречи на уровне переговорных рабочих групп.

