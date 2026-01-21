Президент США Дональд Трамп начал выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Американский лидер заявил, что на мероприятии собрались "друзья и несколько врагов".

После этого он начал рассказывать про свои достижения за год в Белом доме и критиковать Европу. Трамп заявил, что некоторые европейские страны находятся "не в лучшем состоянии".

"Я думаю, что Европа движется в неправильном направлении. За последнее десятилетие Европа стала проблемным континентом. Трамп. Некоторые места в Европе, откровенно говоря, уже просто не узнать. Их невозможно узнать. Друзья возвращаются из разных стран — я не хочу никого оскорблять и говорить "я не узнаю это место", но это не в положительном смысле. Это в очень негативном смысле", - заявил президент США.

Среди основных проблем Европы он назвал миграцию и снижение инвестиций.

"Я хочу, чтобы Европа была великой, чтобы Великобритания процветала. Нужно отказываться от культуры, которую они выстроили за последние 100 лет. Нам не нужны слабые союзники, нам нужны сильные союзники", - сказал Трамп.

США борются с зеленой энергетикой, заявил Трамп и призвал Европу возвращаться к атомной энергии.

"Вместо того, чтобы строить неэффективные, убыточные ветряные электростанции, мы их демонтируем и не выдаём разрешения на строительство новых. Вместо того, чтобы закрывать энергетические заводы, мы их открываем. Надо двигаться в сторону атомной энергетики. Ну, разрушайте ваши земли. С каждым вращением винта ветряной электростанции вы теряете 1 тыс. долларов. С атомной энергетикой вы деньги не теряете", - заявил президент США.

Он отметил, что Европа, а не США, должна была бы возглавлять мирный процесс по Украине.

"Они не ценят то, что мы делаем. Я говорю о НАТО, я говорю о Европе. Они должны заниматься Украиной, а мы не должны. США очень далеко, нас разделяет большой прекрасный океан, мы не имеем к этому никакого отношения", - заявил Трамп.

Кроме того, он сообщил, что немедленно начнет переговоры о приобретении Гренландии и назвал датчан неблагодарными. Трамп заверил, что США не будут применять силу для захвата Гренландии.

"Дания во Второй мировой войне пала за шесть часов, и датские войска не смогли защитить ни себя, ни Гренландию. Тогда США решили защитить остров, который потом вернули обратно. Может быть, сейчас вы бы говорили на немецком и, может быть, немного на японском. Мы вернули Гренландию обратно, но они (Дания - Ред.) сегодня такие неблагодарные", - сказал президент США.

Трамп также назвал Гренландию "кусочком льда".

"Мы хотим кусочек льда для безопасности мира, а они не дают. Мы никогда ничего больше не просили. Мы могли оставить себе этот кусок земли, но мы не стали этого делать (речь идет о возвращении Гренландии Дании после Второй Мировой войны - Ред.) У них есть выбор: согласиться, и мы будем очень благодарны. Или сказать нет, и мы это запомним", - заявил президент США.

Среди прочего он заявил, что у США появилось оружие, которое уничтожит "всё" одной ракетой.

Он также посмеялся с президента Франции Эмманюэля Макрона, который вчера выступал в Давосе в очках.

"Я смотрел его вчерашнее выступление, он был в прикольных очках, мне очень понравилось. Что с ним, к черту, случилось?" - заявил Трамп.