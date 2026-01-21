Отдельные лидеры европейских стран могут согласиться с передачей Гренландии США, чтобы ублажить президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, участвующего в экономическом форуме в Давосе. Имена этих лидеров издание не называет.

По словам источника агентства, среди его коллег усиливается ощущение, что послевоенный мировой порядок завершился, а готовность Трампа к территориальным захватам меняет саму логику мировой политики.

На встрече министров финансов стран Европы в Брюсселе в последние два дня чиновники были шокированы утратой поддержки со стороны США и тем, как быстро она переросла во враждебность. Несколько участников признались, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющийся поток угроз и требований из Вашингтона.

Многих европейцев озадачила резкая смена риторики американских коллег, они задаются вопросом, как отношения с США могли так сильно испортиться, ведь еще недавно датские солдаты воевали вместе с американскими товарищами в Афганистане.

При этом, отмечает агентство, требование Трампа к Дании отказаться от Гренландии все еще может быть уловкой в переговорах с целью добиться от Европы более приемлемого для США торгового соглашения.

Европейские лидеры, прибывающие на этой неделе в Давос, пытаются справиться не только с Трампом, но и с разногласиями внутри ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на диалоге с США, тогда как президент Франции Эмманюэль Макрон выступает против него. А небольшие государства "с тревогой наблюдают, приведет этот кризис к укреплению европейской солидарности или покажет, насколько легко она может распасться под давлением".

Тем временем премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал жителей острова подготовиться к возможному вторжению.

Что касается завершения послевоенного мирового порядка, то как раз вчера американский политолог Роберт Каган выпустил об этом аналитическую статью.